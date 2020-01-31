В Черноморске 19-летний юноша погиб при падении с крыши 15-этажки

Это второе аналогичное ЧП в городе за последнюю неделю. Полиция говорит, что это суицид.

В городе Черноморске Одесской области в результате падения с крыши высотного жилого дома погиб 19-летний местный житель. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось поздно вечером 30 января. По предварительным данным, местный житель погиб, упав с крыши 15-этажного дома на улице Парусной. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося. Как сообщал УНИАН, 24 января в Черноморске Одесской области 19-летняя девушка получила тяжелые травмы при падении с 7-го этажа жилого дома на улице им. Виталия Шума. Мать потерпевшей Татьяна Швец в социальных сетях сообщила, что девушка выбросилась из окна и призвала граждан оказать помощь, в частности, требовалась донорская кровь. Через несколько дней потерпевшая умерла в больнице.

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