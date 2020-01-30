Депутат Полтавского облсовета вымогал деньги у предпринимателей – СБУ (фото, видео)

В случае отказа заплатить депутат угрожал физической расправой.

Депутату Полтавского областного совета объявили о подозрении за вымогательство денег у предпринимателей.

Читайте такжеВ СБУ заявили, что помогли предотвратить двойное заказное убийство в Грузии (фото)Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что депутат, являющийся членом постоянной комиссии Полтавского областного совета по вопросам экологии и рационального природопользования, требовал от местного бизнесмена более 60 тысяч гривень «отката». Это 10 процентов средств, выделенных коммерсанту из областного бюджета в рамках финансирования целевой программы по озеленению сквера в Лубнах.

«Депутат угрожал предпринимателю физической расправой в случае отказа заплатить деньги. Правоохранители задержали посредника, который является помощником депутата, непосредственно во время передачи первой части ‒ 10 тысяч гривень», – говорится в сообщении.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, депутату Полтавского областного совета и его посреднику сообщено о подозрении в совершении преступления.

Ранее УНИАН сообщал, как СБУ задержала экс-депутата парламента Крыма, которого разыскивали за государственную измену.