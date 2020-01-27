В Днепре возле автовокзала просел асфальт на дороге: движение перекрыто (фото, видео)
14:45, 27 января 2020Происшествия
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Движение транспорта там восстановят в ближайшие дни.
Яму обещают засыпать уже сегодня / Фото: Информатор Днепр
В Днепре в понедельник утром недалеко от автовокзала на Ярмарочном спуске просела дорога.
Как сообщает "Информатор Днепр", по предварительной информации, это произошло из-за грунтовых вод, которые размыли землю под асфальтом. В итоге посреди дороги образовалась огромная дыра, ликвидацией которой занимаются около десятка коммунальщиков - представителей водоканала и горгаза. Аварийный участок дороги пришлось перекрыть.
Движение так быстро восстановить не получится / Фото: Информатор Днепр
Коммунальщики рассказали, что яму засыпят к вечеру, но транспорт по улице пойдет не ранее, чем через несколько дней. В настоящее проезд для транспорта в районе дома № 23 на Ярмарочном спуске закрыт.
Как сообщал УНИАН, на столичной Оболони из-за прорыва трубы затопило подземный переход.
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