В Днепре возле автовокзала просел асфальт на дороге: движение перекрыто (фото, видео)

Движение транспорта там восстановят в ближайшие дни.

В Днепре в понедельник утром недалеко от автовокзала на Ярмарочном спуске просела дорога.

Как сообщает "Информатор Днепр", по предварительной информации, это произошло из-за грунтовых вод, которые размыли землю под асфальтом. В итоге посреди дороги образовалась огромная дыра, ликвидацией которой занимаются около десятка коммунальщиков - представителей водоканала и горгаза. Аварийный участок дороги пришлось перекрыть.

Коммунальщики рассказали, что яму засыпят к вечеру, но транспорт по улице пойдет не ранее, чем через несколько дней. В настоящее проезд для транспорта в районе дома № 23 на Ярмарочном спуске закрыт.

Как сообщал УНИАН, на столичной Оболони из-за прорыва трубы затопило подземный переход.