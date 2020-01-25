В Афганистане в результате обстрела вертолета ранены два украинца

Вертолет Ми-8, зарегистрированный в Молдове, подвергся нападению во время выполнения гуманитарной миссии по доставке продовольствия.

В Афганистане в результате обстрела вертолета ранены два члена экипажа - граждане Украины.

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Как сообщает Управление гражданской авиации Молдовы, 25 января вертолет Ми-8, зарегистрированный в Республике Молдова, подвергся нападению в провинции Гильменд (Афганистан) во время выполнения гуманитарной миссии по доставке продовольствия.

По последним данным, вертолет был атакован из гранатомета РПГ, когда стоял на земле.

На борту вертолета находились три члена экипажа, из которых командир и инженер-механик из Украины были легко ранены, а второй пилот из Молдовы не пострадал.

Всех членов экипажа забрал другой вертолет, на борту которого находились граждане Молдовы. Они были доставлены в больницу, а затем выписаны, и их здоровью ничего не угрожает.