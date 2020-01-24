В Тернополе задержали банду наркоторговцев во главе с владельцем спортклуба

Наркоторговцы зарабатывали 25-50 тыс. грн в день.

Правоохранители Тернопольской области задержали 9 членов преступной группировки, которая занималась изготовлением метамфетамина и его сбытом на территории трех областей.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, вчера, 23 января, в Тернопольской, Хмельницкой и Киевских областях сотрудники управления стратегических расследований совместно с работниками Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности, отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления, управления патрульной полиции, управления противодействия наркопреступности, следственного управления, управления «КОВД» и СБУ одновременно провели 70 обысков.

По информации полиции, в соответствии со статьей 208 УПК задержаны 9 человек.

По словам начальника управления стратегических расследований в Тернопольской области Василия Джиджоры, деятельность группы правоохранители фиксировали в течение последних шести месяцев.

«Установлено, что организовал производство и сбыт метамфетамина 35-летний житель Тернополя, владелец одного из спортклубов. Среди его помощников были посетители спортивного зала, некоторые из них не только распространяли наркотики, но и должны были защищать курьеров в случае нападения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что участникам группы – от 20 до 33 лет. Они получали от организатора метамфетамин и занимались его продажей. В день группа зарабатывала 25-50 тыс. грн. Часть метамфетамина изготавливали в Тернополе в специально оборудованных гаражных помещениях. Остальное сырье и другие наркотики закупали у жителей Хмельницкой области.

«В ходе санкционированных обысков, одновременно проведенных на территории трех областей, изъято более килограмма наркотиков и психотропных веществ в твердых, кристаллических, порошкообразных и других формах, оружие, боеприпасы, наличные средства в национальной и иностранной валюте, средства связи», - рассказал прокурор области Петр Бойко.

В ходе расследования стало известно, что данная группировка на территории Тернопольской области работала в течение нескольких лет. Их неоднократно разоблачали правоохранители, но ее участникам удавалось избежать наказания.

«Поэтому во время досудебного расследования будет проверяться и причастность к преступлению сотрудников правоохранительных органов», - заверил в. и. о. начальника Тернопольского управления департамента внутренней безопасности Украины Александр Мерена.

Во время задержания подозреваемых в Тернополе вчера вечером на нескольких улицах перекрывали движение транспорта, поскольку силовики остановили торговцев наркотиками в автомобилях непосредственно посреди дороги. Один из злоумышленников оказал сопротивление, нанеся работнику полиции телесные повреждения.

В связи с этим открыто уголовное производство по ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Также задержанным придется отвечать за изготовление и распространение наркотиков.