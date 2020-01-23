Хотел привлечь внимание: на Одесщине пенсионер угрожал взорвать полицейский участок

Мужчина почти каждый день "развлекался" звонками в полицию.

В Одесской области 70-летний горожанин позвонил по спецлиниям 101, 102 и 103 и пригрозил взорвать здание местной полиции. Как выяснилось впоследствии, так нетрезвый мужчина пытался привлечь к себе внимание.

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Правонарушителя полицейские установили быстро, ведь тот почти каждый день «развлекается» звонками стражам правопорядка. Как сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области, пьяного пенсионера, который громко ругался и грозился "всех поджечь", нашли на улице. Ни во время поверхностного осмотра мужчины, ни в ходе обследования административного здания отделения полиции никаких взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было.

За мелкое хулиганство, появление в общественном месте в пьяном виде и заведомо ложный вызов специальных служб на правонарушителя составлены административные протоколы. Ему грозит уплата штрафа в размере от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан».