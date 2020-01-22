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Под Днепром мужчина до смерти избил жену и пытался это замаскировать

19:22, 22 января 2020
Происшествия
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Правоохранители открыли дело по статье об умышленном тяжком телесном повреждении / dp.npu.gov.ua

В районе Петропавловки Днепропетровской области 51-летний мужчина жестоко избил свою гражданскую жену и пытался замаскировать преступление под «несчастный случай».

Об этом сообщает ГУНП области.

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После совершения убийства мужчина вызвал медиков, а правоохранителям рассказал, что женщине стало плохо во время совместного отдыха. Впрочем, вскоре специалисты констатировали настоящую причину смерти: она умерла от многочисленных телесных травм.

Во время допроса злоумышленник сначала путался в объяснениях и заметно нервничал. Потом сознался, что убил жену.

По данному факту следственным Петропавловского отделения полиции по согласованию с местной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей.

Сейчас мужчина задержан на основании ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

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