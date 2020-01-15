Авиакатастрофа МАУ: Иран до сих пор не принял решение о передаче "черных ящиков" Украине

В рамках досудебного расследования без данных "черных ящиков" сложно определить обстоятельства сбития иранскими военными украинского самолета.

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявляет, что Иран еще не принял решение о передаче Украине "черных ящиков" со сбитого самолета над Тегераном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Трепак сообщил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки относительно заслушивания информации оперативного штаба при СНБО относительно катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Читайте такжеВ Иране задержали автора видео с запуском ракеты по украинскому "Боингу" – СМИ

"Мы с вами понимаем, что без анализа "черных ящиков", без доступа наших следователей к материалам производства и до места происшествия, и непосредственного доступа к материалам, нам этот ответ дать очень сложно", - ответил Трепак на вопрос депутатов, кто конкретно причастен к сбиванию украинского самолета в Иране.

Заместитель генпрокурора добавил, что были подготовлены соответствующие ходатайства в рамках международной правовой помощи.

"Мы просим, чтобы нас допустили. Мы обратились к нашим партнерам-иностранцам и нашим коллегам, которые также способствуют нам в этом. Но без решения государства, в котором это преступление было совершено, - нужно быть объективными, - нам, к сожалению, без их помощи этого сделать не удастся", - отметил Трепак.

"На сегодня это ключевое. Решение страны о передаче нам этих материалов еще нет", - подчеркнул заместитель генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

8 января Совет национальной безопасности и обороны Украины создал оперативный штаб в связи с авиакатастрофой украинского самолета.

В состав оперативной группы вошли представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, министерств обороны, иностранных дел, внутренних дел, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Национального бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Ночью 9 января в Иран отправился самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами разных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.