Стала известна причина прорыва трубы на Теремках в Киеве (видео)

На место старой коммунальщики установили новую часть трубы, но пока не заварили.

Причиной очередной аварии на теплотрассе в Киеве – теперь на Теремках – стала, вероятно, старая труба.

Часть трубы метр длиной заржавела, ее участок прогнил. Образовалось отверстие, через которое и хлынул поток воды, говорится в сюжете ТСН.

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На место старой коммунальщики установили новую часть трубы, но пока не заварили. Пара уже сошла, воды почти нет.

Как сообщал УНИАН, 13 января в Киеве возле Лыбидской площади из-за прорыва магистрального трубопровода теплоснабжения произошел излив горячей воды на дорогу и подтопление первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

По данным КГГА, трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.

Также в КГГА сообщали, что в результате прорыва трубопровода и утечки теплоносителя ожоги получили 9 человек, среди пострадавших - пассажиры маршрутки, попавшей в место утечки теплоносителя, и прохожие.

Впоследствии также стало известно об еще одном прорыве теплосети. Теперь уже на Шулявке возле гаражного кооператива Политехнического института.