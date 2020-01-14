В ГСЧС рассказали последние подробности прорыва теплосети возле Ocean Plaza

В результате инцидента семь человек с термическими ожогами конечностей госпитализированы в больницу.

В результате порыва магистрального трубопровода теплоснабжения в Киеве на улице Антоновича и утечки теплоносителя семь человек с термическими ожогами конечностей госпитализированы в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Вследствие порыва теплосети диаметром 1000 мм произошел разлив горячей воды и подтопление первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza.

Сотрудники ГСЧС спасли 13 человек (четыре человека из маршрутного такси, которое попало в яму, вследствие подмыва асфальтового покрытия, три человека из рядом стоящего троллейбуса и шесть человек с первого этажа торгового центра).

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В результате происшествия семь человек с термическими ожогами конечностей госпитализированы в больницу.

«По состоянию на 07:00 14 января подтоплений нет, вода сошла самотеком, работа торгового центра временно приостановлена», - говорится в сообщении.

Сейчас аварийно-коммунальные службы проводят ремонтно-восстановительные работы. Теплоснабжение к потребителям подается по обводным веткам теплосети.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 января в Голосеевском районе Киева на ул. Антоновича, 174, в результате порыва теплосети произошел подмыв асфальтового покрытия, в результате чего горячей водой залило улицу и расположенный на ней ТРЦ "Ocean Plaza". Горячая вода из теплосети попала в магазин "Ашан" и первый этаж ТРЦ "Ocean Plaza".