Погибшие в ДТП на Днепропетровщине были без сознания, когда их авто упало в пруд – спасатели

Именно поэтому, отмечают спасатели, они не пытались самостоятельно спастись из воды.

Трое взрослых и ребенок погибли на Днепропетровщине в результате того, что их автомобиль оказался в пруду на трехметровой глубине. Там его нашли спасатели.

Об этом сообщает ТСН.

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«На автомобиле еще работали габаритные огни, поэтому мы быстро установили место расположения. Каких признаков, внешних попыток выбраться обнаружено не было», - сообщил руководитель управления реагирования ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Руслан Мураль.

Внедорожник ехал при минусовой температуре, как вдруг изменил направление движения и оказался в пруду в селе Вишневое.

Спасатели отмечают, что все признаки указывают на то, что авто перевернулось, поэтому люди могли быть без сознания. Именно поэтому они не пытались самостоятельно спастись из воды.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области спасатели достали из водоема автомобиль с четырьмя телами. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой части дороги и авто съехало в пруд. В результате аварии погибли 37-летние супруги, их 14-летняя дочь и 38-летняя женщина.