СБУ разоблачила двух мужчин, которые от имени журналиста присылали угрозы Генконсульству Польши во Львове

Угрозы осуществляли двое львовян, которые занимались противоправным изготовлением польских документов для граждан Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины установили двух человек, которые по электронной почте присылали угрозы Генконсульству Польши во Львове от имени местного журналиста.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что угрозы осуществляли двое львовян, которые занимались противоправным изготовлением польских документов для граждан Украины.

«Они оформляли заказчикам «Карту поляка» на основании фальшивых справок об участии граждан Украины в деятельности организаций польского национального меньшинства. После обнародования в местных СМИ материалов, уличающих незаконный механизм, злоумышленники решили отомстить журналисту. Они зарегистрировали электронный ящик, с которого в Генконсульство и в польскую общину Львова начали поступать угрозы якобы от имени автора журналистских расследований», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе обысков, проведенных в доме фигурантов дела, правоохранители обнаружили ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты и более 30 тысяч евро. В ноутбуке злоумышленников сотрудники СБУ обнаружили доказательства, что именно на нем готовили и направляли письмо от имени журналиста, с угрозами в адрес польского Генконсульства. На ПК хранились и новые письма с угрозами, в частности, непосредственно консулу Республики Польша во Львове.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности по ч. 2 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.