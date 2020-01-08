В Иране заявили, что идентифицировали голос пилота самолета МАУ, он не имел связи с дистпетчером

Иранский чиновник отметил, что черный ящик самолета передадут иранской авиакомпании, и ее рассмотрит комитет по кризисному менеджменту авиакомпании.

У пилота самолета МАУ, разбившегося 8 января под Тегераном, с самого начала полета не было связи с башней и диспетчером, голос пилота идентифицировали после проверки черного ящика экипажа.

Об этом заявил глава иранской организации гражданской авиации Али Абедзаде, сообщает Европейская правда со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Экипаж не объявил состояние тревоги, заявил Абедзаде. "Я не знаю причину задержки (вылета. - ред.) и проблему технической неисправности; причина аварии непонятна и не может быть объявлена ​​до момента анализа информации с черного ящика самолета", - сказал он.

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Абедзаде подчеркнул: черный ящик самолета передадут иранской авиакомпании, и ее рассмотрит комитет по кризисному менеджменту авиакомпании. По словам Абедзаде, в районе катастрофы угроз не было.

На вопрос, может ли это быть террористическим инцидентом, он сказал: "Никаких комментариев о террористической атаке делать нельзя, пока не будет проведено исследование черного ящика".

Чиновник добавил, что еще не определено, какой стране будет передан черный ящик самолета, однако Иран не будет передавать его производителю лайнера - американской компании Boeing.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране разбился украинский самолет "Международных авиалиний Украины", пассажиры и экипаж погибли. На борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Из 167 пассажиров - двое пассажиров были гражданами Украины. Остальные пассажиры - граждане Канады, Ирана, Швеции, Германии и Афганистана.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".