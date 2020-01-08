Опубликованы фото членов экипажа, которые погибли в авиакатастрофе под Тегераном

В авиакатастрофе самолета МАУ погибли все члены экипажа и пассажиры.

В авиакатастрофе самолета МАУ, который утром 8 января разбился под Тегераном, погибли девять членов экипажа рейса PS752.

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Советник Министра МВД Евгений Терехов на своей странице в Facebook опубликовал фотографии погибших пилотов и бортпроводников.

"Экипаж не погибает, они уходят в небо... Светлая память", - подписал сообщение Терехов.

В авиакатастрофе погибли пилоты Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко, а также бортпроводники Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.

Как сообщили в пресс-службе МАУ, учитывая сложность и продолжительность рейса, состав экипажа самолета UR-PSR было усилен.

Командир рейса Владимир Гапоненко имел 11600 часов налета на самолетах Boeing 737, в том числе 5500 часов в качестве командира воздушного судна (КВС). Инструктор на самолете Алексей Наумкин имел 12000 часов налета на Boeing 737, в том числе 6600 часов в качестве КВС. Второй пилот Сергей Хоменко имел 7600 часов налета на Boeing 737.

"По нашим данным, самолет набрал высоту 2400 метров. Учитывая опыт экипажа, вероятность ошибки минимальна. Мы просто ее не допускаем", - отметил вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский.

На странице бортпроводницы Валерии Овчарук в Instagram последнее фото выложено две недели назад из Бангкока, оно подписано: "Работа, я тебя люблю". Как отмечает BBC, она работала бортпроводницей авиакомпании МАУ с 2015 года. Ей было 28 лет, родилась в Луганске.

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Марии Микитюк было 24 года. Практически на всех фотографиях, которые Мария опубликовала за полгода ведения своей страницы, она улыбается, а в подписях к ним - часто шутит.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране разбился украинский самолет "Международных авиалиний Украины", пассажиры и экипаж погибли. По предварительной информации, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Из 167 пассажиров двое были гражданами Украины. Остальные пассажиры - граждане Канады, Ирана, Швеции, Германии и Афганистана.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".