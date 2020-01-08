В Одесской области вооруженный топором мужчина взял в заложники родную сестру с тремя детьми (видео)

Злоумышленник угрожал убийством своим родным и прибывшим по вызову полицейским.

В Овидиопольском районе Одесской области вооруженный топором мужчина взял в заложники родную сестру и ее троих малолетних детей.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в частном доме 21-летний мужчина, вооруженный ножом и топором, закрыл в доме сестру с тремя малолетними детьми, и угрожает физической расправой.

«Первыми по вызову прибыли сотрудники территориального отдела полиции. В ответ на требование открыть дверь и выпустить женщину с детьми, вооруженный топором и ножом злоумышленник, закрылся в доме, стал угрожать расправой и полицейским», - сообщили в главке.

Как отмечается, чтобы не допустить обострения ситуации и избежать возможных человеческих жертв, на помощь прибыли бойцы батальона полиции особого назначения.

Читайте такжеМужчина с ружьем в неадекватном состоянии: в полиции рассказали подробности прорыва на территорию аэропорта Одессы (видео)

Они освободили женщину с детьми, а их родственника задержали.

Как выяснилось, причиной такого поведения мужчины стала обида на сестру, которая не пускала его переночевать после ссоры с матерью.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По факту угрозы работникам правоохранительного органа сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, в Одессе неизвестный в балаклаве прорвался к пассажирскому терминалу с криками, что аэропорт заминирован.