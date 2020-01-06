Полиция взялась за живодера на Житомирщине, пытавшего живого поросенка газовой горелкой (фото 18+)

Живодер сознался в преступлении.

В Житомирской области после пыток поросенка 5 января полиция открыла уголовное производство.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области, 5 января в Малинское отделение полиции поступило сообщение от жителя г. Киева об обнаружении в социальной сети видео, которое может свидетельствовать о жестоком обращении с животным.

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"Заявитель предположил, что эти события происходили в одном из районов Житомирщины”, - сказано в сообщении.

Там также отмечается, что во время проверки полицейские Малинского отделения установили личность мужчины, причастного к преступлению. Они разыскали 22-летнего жителя Малинского района, который в содеянном сознался. Живодер рассказал, что поросенка он замучил.

В настоящее время продолжается дальнейшее установление всех обстоятельств. Предварительная правовая квалификация события – ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, в поселке Чопович на Житомирщине зверски пытали живого поросенка с помощью газовой горелки. Соответствующее видео и фото опубликовало сообщество dtp.kiev.ua в социальных сетях.