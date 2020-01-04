На Житомирщине зверски пытали живого поросенка с помощью газовой горелки (фото 18+)

Активисты установили личность живодера.

В поселке Чопович на Житомирщине зверски пытали живого поросенка с помощью газовой горелки.

Читайте такжеВ Одессе мужчина приговорен к 7,5 годам тюрьмы за жестокое обращение с животнымиСоответствующее видео и фото опубликовало сообщество dtp.kiev.ua в социальных сетях, передает корреспондент УНИАН.

Активисты установили личность живодера, которым оказался местный подросток, приехали, нашли его дом, никого не было, пообщались с соседями. А уже после того, как защитники животных выложили эти фото в социальных сетях, к ним с претензиями обратился парень, который пытал поросенка, и его мать.

«Они сначала утверждали что он только снимал, потом что его там не было, потом начали угрожать», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что руководство Чопович пообещало провести беседы с этой семьей, а для открытия производства по факту жестокого обращения с животным уже поздно, поскольку поросенка съели.

Напомним, что часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины за обращение с животными с особой жестокостью предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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