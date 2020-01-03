На Харьковщине пьяные подростки зверски избили 55-летнего мужчину

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В селе Нове Мажарове на Харьковщине двое пьяных подростков из-за конфликта избили 55-летнего мужчину. Его госпитализировали в бессознательном состоянии.

Об этом сообщает ГУНП области.

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Как установили правоохранители, 1 января около 19:30 в подъезде дома между злоумышленниками и потерпевшим возникла ссора, в ходе которой парни кулаками и ногами избили мужчину по голове и туловищу.

Вещественные доказательства изъяты.

Несовершеннолетним сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи им грозит до 10 лет лишения свободы.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, в пригороде Одессы неизвестные совершили разбойное нападение на дом предпринимателя.