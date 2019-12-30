В Ривненской области водитель протаранил два авто, в ДТП погиб ребенок (фото)

Водитель автомобиля Renault Rapid при развороте не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с микроавтобусом и минивэном.

В Ривненской области сегодня около 03.00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в котором погибла 10-летняя девочка.

Как сообщила пресс-служба областной полиции, ДТП произошло на автодороге «Киев - Чоп» возле села Дорогобуж Гощанского района.

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«46-летний житель села Дорогобуж, водитель автомобиля Renault Rapid, совершая маневр разворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Crafter, а затем - с Mercedes Vito, двигавшемся за ним. От удара Renault Rapid разбило вдребезги, а Volkswagen Crafter вылетел в кювет», - сообщили в полиции.

От полученных травм на месте происшествия погибла 10-летняя пассажирка Renault Rapid - дочь водителя автомобиля. Его самого с политравмой, открытым переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу.

В пресс-службе полиции отмечают, что по результатам освидетельствования водители Volkswagen Crafter, 47-летний житель Киевской области, и Mercedes Vito, 36-летний иностранец, были трезвые. У водителя Renault Rapid отобрали образцы крови для определения состояния опьянения.

Остальные участники ДТП за медицинской помощью не обращались.

Следователи следственного управления по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, начали досудебное расследование по уголовному производству по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.