В Житомире мошенники обманули пенсионерку на несколько сотен тысяч гривен

Под предлогом срочного обмена денежных купюр старого образца на новый пенсионерка отдала мошенникам значительную сумму.

В Житомире мошенники под видом социальных работников обманули 86-летнюю пенсионерку на несколько сотен тысяч гривен.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Житомирской области.

По словам потерпевшей, 11 декабря она впустила в свою квартиру двух незнакомок, которые отрекомендовались представителями социальной службы, которая якобы помогает пенсионерам в финансовых вопросах.

«Женщины сообщили пенсионерке о срочной необходимости обмена денежных купюр, в том числе иностранной валюты, которые якобы должны вскоре выйти из обращения. Пенсионерка передала мошенницам все имеющиеся сбережения в долларах и гривнях. Незнакомки, «обменяв» деньги на пакеты якобы с купюрами новых образцов, покинули помещение», - говорится в сообщении.

По информации полиции, когда пенсионерка рассказала об этом случае сыну, он вместо настоящих денег обнаружил оставленные между сувенирными долларами и гривнями листы бумаги.

Как сообщили УНИАН в полиции, семья пенсионерки высказала просьбу не разглашать точную сумму утерянных денег, однако указали, что ее размер достигает нескольких сотен тысяч гривен.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество в крупных размерах) УКУ.

Проводятся мероприятия по установлению личностей злоумышленниц. В полиции добавили, что в силу возрастных особенностей пенсионерка не смогла запомнить и описать женщин, которые ее обманули.