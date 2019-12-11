Пожар в Одессе: количество жертв увеличилось до 13 человек

Под завалами нашли тело еще одного погибшего.

Количество жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 13 человек. Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, при разборе завалов сегодня в 18:25 найдено еще одно тело.

Читайте такжеВ Одессе демонтировали аварийную стену сгоревшего колледжа, мешавшую искать пропавших без вести людей

Сейчас принимаются меры по установлению личности погибшего.

Еще три человека считаются без вести пропавшими.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

Ранее была подтверждена гибель в результате пожара 12 человек, пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения возгорания: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

10 декабря правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге. 11 декабря суд поместил ее под круглосуточный домашний арест.