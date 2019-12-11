Пожар в колледже Одессы: суд отправил под домашний арест директора заведения

Женщине пока инкриминируют служебную халатность с тяжкими последствиями. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Киевский райсуд Одессы отправил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

Об этом сообщает Думская в Telegram.

Женщине пока инкриминируют служебную халатность с тяжкими последствиями. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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После получения результатов экспертиз ей могут выдвинуть подозрение еще и по 270 статье УКУ – нарушение правил пожарной безопасности, что предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составляла 4 тыс. кв. м. В этом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

Уже подтверждена гибель в результате пожара 12 человек, пострадали более 30 человек. 4 человек считаются пропавшими без вести.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Готовится подозрение двум фигурантам.

10 декабря директору колледжа Любови Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).