Выбивали несуществующие долги: в Днепре задержали банду вымогателей (видео)

Угрожая физической расправой, злоумышленники заставили мужчину взять в банке кредит, чтобы оплатить несуществующий долг.

В Днепре вчера вечером в ходе спецоперации полиция с привлечением спецподразделения «КОРД» задержала двух злоумышленников, которые, требуя у мужчины несуществующий долг, заставили его взять кредит в банке.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, 13 ноября злоумышленники затащили в автомобиль жителя Петропавловского района, приставили пистолет и приказали отдать им 50 тыс. грн.

«Когда мужчина сообщил, что не имеет такой суммы, предложили взять кредит в банке. Опасаясь физической расправы, пострадавший согласился, после чего его привезли в один из банков в г. Днепр», - говорится в сообщении.

В ходе расследования полицейские управления уголовной полиции установили, что к вымогательству денег причастны двое жителей Первомайска 25 и 32 лет.

Отмечается, что члены преступной группы были задержаны 4 декабря в ходе спецоперации на ул. Воскресенской в Днепре в момент передачи им 25 тыс. грн.

Сейчас мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Фигурантам грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство), которая предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Полиция устанавливает других членов группировки и также людей, пострадавших от их действий. Следственные действия продолжаются.