Выбивали несуществующие долги: в Днепре задержали банду вымогателей (видео)
В Днепре вчера вечером в ходе спецоперации полиция с привлечением спецподразделения «КОРД» задержала двух злоумышленников, которые, требуя у мужчины несуществующий долг, заставили его взять кредит в банке.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, 13 ноября злоумышленники затащили в автомобиль жителя Петропавловского района, приставили пистолет и приказали отдать им 50 тыс. грн.
«Когда мужчина сообщил, что не имеет такой суммы, предложили взять кредит в банке. Опасаясь физической расправы, пострадавший согласился, после чего его привезли в один из банков в г. Днепр», - говорится в сообщении.
В ходе расследования полицейские управления уголовной полиции установили, что к вымогательству денег причастны двое жителей Первомайска 25 и 32 лет.
Отмечается, что члены преступной группы были задержаны 4 декабря в ходе спецоперации на ул. Воскресенской в Днепре в момент передачи им 25 тыс. грн.
Сейчас мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Фигурантам грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство), которая предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Полиция устанавливает других членов группировки и также людей, пострадавших от их действий. Следственные действия продолжаются.