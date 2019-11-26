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Реабилитация Кулебы после ДТП может длиться более года – врач

11:52, 26 ноября 2019
Происшествия
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Николай Кулеба требует долгой реабилитации после аварии / УНИАН

Главный врач больницы "Феофания" Игорь Семенов заявил, что реабилитация уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы после полученных в результате ДТП травм может длиться год-полтора.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Семенов сообщил на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Реабилитация делится на три этапа. Реабилитация после таких сложных политравм может продолжаться и год, и полтора года. Только продолжительность первого этапа - от 6 до 8 месяцев. Уже в реанимации проводится часть первого этапа. То есть, происходит лечение и параллельно реабилитация. Это длительный процесс, все зависит от индивидуальных особенностей организма», - сказал Семенов.

Он добавил, что психологическая реабилитация тяжело травмированных после ДТП также очень важна и может продолжаться «определенный период».

Как сообщал УНИАН, 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области автомобиль Toyota, за рулем которого находился Кулеба, столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. Легковушка столкнулась с микроавтобусом при попытке пересечь перекресток.

В ДТП пострадали и были госпитализированы оба водителя и два сына Кулебы 19-ти и 10-ти лет.

25 ноября врачи сообщали, что у Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы.

Как заявил 25 ноября советник главы МВД Владимир Мартыненко, первые данные следствия указывают, что именно Кулеба нарушил правила дорожного движения во время попытки пересечь перекресток.

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Теги: #ДТП#Кулеба