Зеленский прокомментировал ДТП с Кулебой (видео)

Авария с участием Кулебы произошла 24 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский высказал слова поддержки уполномоченному по правам ребенка Николаю Кулебе, попавшему в ДТП вместе со своими сыновьями.

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Об этом он рассказал 25 ноября во время видеообращения к украинцам. Глава государства поддержал омбудсмена.

"К сожалению, вчера в аварию попал уполномоченный по защите прав ребенка, г-н Кулеба. К сожалению, со своими детьми... Сейчас они находятся в больнице. Мы, я уверен, я верю, будем молиться и держать кулаки, чтобы все было хорошо", – сказал Зеленский.

Смотрите видео с 11:35

Как сообщал УНИАН, 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области автомобиль, за рулем которого находился Кулеба, попал в ДТП с микроавтобусом Volkswagen.

Согласно обнародованному в Telegram-канале "Киев Оперативный" видео, легковой автомобиль Toyota пытался пересечь перекресток и столкнулся с микроавтобусом, который выехал справа.