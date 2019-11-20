На Киевщине пенсионер МВД пытался отбить у полицейских задержанного за разбой

50-летний мужчина перекрыл дорогу полицейской машине.

В Яготине Киевской области вооруженный мужчина напал на полицейских, пытаясь освободить задержанного подозреваемого в разбое.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Читайте такжеВ Киеве умер жестоко избитый ветеран АТО - волонтер

Отмечается, что в тот день полицейские задержали злоумышленников, которые на Переяслав-Хмельнитчине с оружием напали на одно из ООО, которое занимается горюче-смазочными материалами. Мужчина на автомобиле перегородил дорогу полиции, которая везла задержанного в участок.

Приведя оружие в боевую готовность, нападавший требовал у правоохранителей отпустить подозреваемого в разбойном нападении.

Полицейские обезвредили "освободителя", забрали у него оружие и надели наручники. У мужчины изъяли устройство для отстрела резиновыми пулями "ПМР".

Нападавшим оказался 50-летний местный житель, пенсионер МВД.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 345 и за ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 20 ноября на Подоле нашли труп молодого мужчины с пробитой головой и веником на шее.