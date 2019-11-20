В Харькове облили красной краской памятник Жукову

По сведениям правоохранителей, с официальными заявлениями по поводу инцидента в полицию никто не обращался.

В Харькове полиция проводит проверку по факту повреждения памятника маршалу СССР Георгию Жукову.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

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В полиции отметили, что неизвестные лица облили постамент красной краской.

«О происшествии правоохранители узнали во время мониторинга сети Интернет. С официальными заявлениями в полицию никто из граждан не обращался», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сегодня около 9:30 на место происшествия была в направлена следственно-оперативная группа районного отдела полиции для сбора первичного материала и установления свидетелей происшествия.

Информация по данному факту зарегистрирована в Едином учете Немишлянского отдела полиции. Проверка сейчас продолжается.

Как сообщал УНИАН, 2 июня в Харькове активисты с помощью веревки демонтировали бюст Жукова и установили на его месте государственный флаг. 11 июля бюст восстановили.

Также Харьковский горсовет через суды пыталась вернуть проспекту Григоренко имя маршала Жукова.

8 ноября Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность переименования городским советом проспекта в честь Жукова.