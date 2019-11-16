Никто не похищал: главу “Укрэксимбанка” задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры

Ранее в воскресенье некоторые СМИ сообщили о якобы похищении Гриценко на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко задержала Служба безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины.

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Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Олена Гитлянская.

Она рассказала, что главу "Укрэксимбанка" Гриценко никто не похищал, а он был задержан сотрудниками СБУ по поручению ГПУ.

Как сообщали СМИ, в воскресенье неизвестные забрали Гриценко в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Его семья обратилась в правоохранительные органы.

Справка УНИАН. Александр Гриценко был назначен на должность председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, который возглавлял "Укрэксимбанк" с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года - бессрочно.