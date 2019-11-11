В киевском ТРЦ "Глобус" обвалился потолок (видео)
16:02, 11 ноября 2019Происшествия
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В результате инцидента никто не пострадал.
Инцидент произошел в магазине под Майданом Незалежности / скриншот
В одном из магазинов торгово-развлекательного центра «Глобус», находящегося под Майданом Незалежности в Киеве, рухнул потолок.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщает «Киев Оперативный».
ЧП произошло в понедельник, 11 ноября. В результате инцидента никто не пострадал.
"Ничего такого, просто в одном из магазинов в ТРЦ «Глобус» обвалился потолок", - говорится в сообщении.
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