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Возле Днепра авто после аварии "повисло" на дереве (фото)

15:12, 08 ноября 2019
Происшествия
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В аварии никто не пострадал / dp.informator.ua

На выезде из Днепра на Криворожском шоссе столкнулись Renault и Skoda. От удара вторая легковушка вылетела в кювет и буквально повисла на дереве.

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Обе легковушки ехали в попутном направлении. Renault догнал Skoda, и водитель последнего не справился с управлением. От столкновения иномарку понесло на обочину, где она съехала в кювет.

На месте работают полицейские и выясняют все обстоятельства. В аварии никто не пострадал.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП / dp.informator.ua

Как ранее сообщал УНИАН, в Днепре машина врезалась в маршрутку, в результате аварии пострадали семь человек.

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Теги: #Днепр#ДТП#аварияпогода в Днепре