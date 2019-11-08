Возле Днепра авто после аварии "повисло" на дереве (фото)
15:12, 08 ноября 2019Происшествия
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На месте ДТП работают полицейские и выясняют все обстоятельства.
В аварии никто не пострадал / dp.informator.ua
На выезде из Днепра на Криворожском шоссе столкнулись Renault и Skoda. От удара вторая легковушка вылетела в кювет и буквально повисла на дереве.
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Обе легковушки ехали в попутном направлении. Renault догнал Skoda, и водитель последнего не справился с управлением. От столкновения иномарку понесло на обочину, где она съехала в кювет.
На месте работают полицейские и выясняют все обстоятельства. В аварии никто не пострадал.
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП / dp.informator.ua
Как ранее сообщал УНИАН, в Днепре машина врезалась в маршрутку, в результате аварии пострадали семь человек.
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