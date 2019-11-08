Возле Днепра авто после аварии "повисло" на дереве (фото)

На месте ДТП работают полицейские и выясняют все обстоятельства.

На выезде из Днепра на Криворожском шоссе столкнулись Renault и Skoda. От удара вторая легковушка вылетела в кювет и буквально повисла на дереве.

Читайте такжеРазбитые авто и трое погибших: на Львовщине произошло трагическое ДТПОб этом пишет «Информатор».

Обе легковушки ехали в попутном направлении. Renault догнал Skoda, и водитель последнего не справился с управлением. От столкновения иномарку понесло на обочину, где она съехала в кювет.

На месте работают полицейские и выясняют все обстоятельства. В аварии никто не пострадал.

Как ранее сообщал УНИАН, в Днепре машина врезалась в маршрутку, в результате аварии пострадали семь человек.