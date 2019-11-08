Тело парня обнаружила на балконе его бабушка.

В Харькове погиб 23-летний мужчина, подорвав себя гранатой.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии в многоэтажке на улице 23 Августа поступила в милицию 8 ноября около 08:00.

«Тело 23-летнего мужчины обнаружила на балконе его бабушка», - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства смерти мужчины.

Как сообщал УНИАН, вечером, 6 ноября, в жилом доме в Стрые Львовской области произошел взрыв гранаты. Пострадавших в результате инцидента нет.