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В Харькове погиб 23-летний мужчина, подорвав себя гранатой

12:42, 08 ноября 2019
Происшествия
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Полицейские выясняют все обстоятельства смерти мужчины / фото: пресс-служба полиции

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии в многоэтажке на улице 23 Августа поступила в милицию 8 ноября около 08:00.

«Тело 23-летнего мужчины обнаружила на балконе его бабушка», - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства смерти мужчины.

Как сообщал УНИАН, вечером, 6 ноября, в жилом доме в Стрые Львовской области произошел взрыв гранаты. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Теги: #граната#Харьковпогода в Харькове