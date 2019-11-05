Родители, которые сожгли 5-летнюю дочь в печи, получили после ее смерти 40 тысяч гривен помощи

Дело об убийстве ребенка родителями передано в суд.

В Житомирской области родители, которые сожгли тело 5-летней дочери в печи, после ее смерти получили более 40 тысяч гривен социальных выплат.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

По ее словам, досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения убийства родителями 5-летней дочери, которое произошло в августе 2018 года в селе Листвин Овручского района, а также по факту мошенничества и подлога официальных документов с целью получения социальных выплат, завершено.

Гоша отметила, что 4 ноября обвинительный акт утвержден и направлен в Овручский районный суд для рассмотрения по существу.

По сведениям прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что отец 5-летней девочки во время ссоры ударил ее кулаком, от чего ребенок потерял сознание и упал.

«Мать, будучи в преступном сговоре с отцом, способствуя совершению жестокой расправы над дочерью, скрыла тело девочки. Обнаружив, что ребенок умер, отец в доме разжег огонь в печи, сжег тело дочери, а пепел и останки вынес и выбросил в реку», - говорится в материалах дела.

Отмечается, что в дальнейшем родители девочки скрыли смерть дочери, которая к тому же имела статус ребенка с инвалидностью, и, подделав официальные документы, использовали их для получения социальных выплат.

«Таким образом, по заведомо поддельным официальным документам они в течение августа 2018 - мая 2019 незаконно получили из государственного бюджета социальную помощь как малообеспеченная семья, а также пособие по уходу за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, на общую сумму более 43 тысячи гривен», - добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 27 мая 2019 года правоохранители начали уголовное производство по факту умышленного убийства родителями 5-летней девочки, которое произошло в августе 2018 года в Овручскому районе.

Правоохранители выяснили, что девочка в ходе семейного конфликта получила смертельные травмы от отца. Затем тело ребенка родители сожгли в печи и останки выбросили в реку.

Подозреваемые в убийстве ребенка родители были задержаны и помещены в изолятор временного содержания, где они находились во время досудебного расследования.