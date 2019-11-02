На Сумщине во время соревнований по спортивному ориентированию исчез подросток

Об исчезновении 13-летнего парня вчера около 16:00 сообщили его родители, продолжаются поиски.

В лесу недалеко от с. Реутинцы Кролевецкого района Сумской области во время соревнований по спортивному ориентированию исчез 13-летний Николай Гавриленко.

Как сообщила сегодня пресс-служба областной полиции, его родители обратились к правоохранителям вчера около 16:00.

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По их словам, парень участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию, но до финиша так и не дошел.

В поисках парня задействованы личный состав Кролевецкого, Путильского, Глуховского, Шосткинского отделов и отделений полиции, роты полиции особого назначения, сотрудники ювенальной превенции и нацгвардейцы. Правоохранителям активно помогают жители окрестных сел. Местность разбита на квадраты, каждый из которых тщательно осматривается и прочесывается. Поисковые действия продолжаются со вчерашнего дня.

На вид подростку 13-14 лет, среднего телосложения, волосы русые, короткие, одет в черную куртку, шапку серого цвета, спортивные штаны.

Полицейские обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске ребенка, сообщить об этом в Кролевецкое отделение полиции по тел. (05453) 9-53-39, 0968017295, или по спецлинии полиции «102».