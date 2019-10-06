В Запорожье подросток за рулем легковушки устроил страшную аварию: один человек погиб, четверо в больнице

Юноша взял авто без разрешения родителей и не справился с управлением.

В Запорожье парень 2004 года рождения взял автомобиль родителей без их разрешения и устроил смертельное ДТП.

Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Запорожской области, сообщение об аварии на улице Чумаченко поступило правоохранителям 5 октября.

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Полиция установила, что водитель автомобиля «Hyundai» 2004 года рождения, который взял транспортное средство без разрешения родителей, не справился с управлением на дороге. Он выехал на полосу встречного движения и влетел в легковушку «Daewoo Lanos».

В результате аварии пассажир «Hyundai», парень в возрасте около 14 лет, от полученных травм скончался под наблюдением врачей. Водитель и еще двое пассажиров, ребята 2004 и 2005 годов рождения, с телесными повреждениями доставлены в больницу. Также в госпитализирован водитель автомобиля «Daewoo Lanos» 1983 года.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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