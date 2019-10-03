Раненые в результате стрельбы в Херсоне мужчины являются криминальными авторитетами – депутат

По информации депутата, пострадавшие не так давно вышли из тюрьмы.

Раненые в результате сегодняшней стрельбы в центре Херсона мужчины – криминальные авторитеты, известные под прозвищами «Фома» и «Бурый».

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал депутат Херсонского горсовета Виталий Богданов, ссылаясь на собственные источники.

«Раненые мужчины – представители местного криминалитета. Не так давно они освободились из мест лишения свободы. Говорят, и сейчас оба «при делах», - сказал он.

Богданов также заявил, что автомобиль, из которого стреляли, якобы уже установлен.

«Он фигурировал в ДТП, по которому принято судебное решение», - сказал депутат.

В Главном управлении Нацполиции в Херсонской области эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

«В обстрелянном автомобиле находились два жителя Херсона, официально неработающие. Идет следствие. Другой информации пока нет», - сказал заместитель начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Виталий Байдаров.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Херсона неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле черного цвета, обстреляли иномарку и скрылись с места происшествия. В результате стрельбы тяжело ранены двое мужчин.

Полицейские ввели в действие операцию «Сирена».

По факту покушения на убийство следственным управлением областного главка полиции открыто уголовное производство (ст. 15 «Покушение на преступление» Уголовного кодекса Украины и п. 1 ч. 2 ст. 115 «Умышленное убийство» УК Украины).