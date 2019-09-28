В Харькове "заминировали" более 50 объектов: полиция назвала это терактом

Вчера правоохранители получили сообщение о закладке взрывчатки в торговых центрах, медицинских учреждениях и жилых домах в Харькове, были эвакуированы более 2,2 тысячи человек. Никаких взрывных устройств не обнаружено.

В Харькове полиция квалифицировала как теракт ложное сообщение о минировании более 50 объектов. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области. Читайте такжеВ Харькове «заминировали» апелляционный суд Сообщение о закладке взрывчатки в торговых центрах, медицинских учреждениях и жилых домах в Харькове правоохранители получили 27 сентября. На местах происшествий работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции. В общей сложности из всех объектов были эвакуированы 2 тысяч 226 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Следователем открыто уголовное производство по части 1 статьи 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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