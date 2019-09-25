В Польше самоубийца выпрыгнул с многоэтажки и упал на 18-летнего украинца - СМИ

Украинца доставили в больницу с тяжелыми травмами головы.

В Варшаве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки и упал на гражданина Украины, который сидел на скамейке под зданием. В результате инцидента украинца госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

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Трагедия произошла в воскресенье вечером, 22 сентября, в центре польской столицы. В 22:40 с 18-го этажа выпал 26-летний мужчина, который упал на 18-летнего украинца. По данным СМИ, мужчина совершил самоубийство.

В результате инцидента мужчина погиб на месте, а украинца, что потерял сознание, госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Врачи борются за его жизнь.

По неофициальной информации, погибший снял комнату на одну ночь. На месте полиция обнаружила открытое окно с пуфиком. Перед инцидентом вместе с пострадавшим украинцем на скамейке сидел другой человек, который ушла буквально за несколько секунд до события.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 22 сентября, в Соломенском районе Киева мужчина упал с железнодорожного моста прямо на дорогу и разбился на смерть.