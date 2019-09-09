На Киевщине горит мусор на двух свалках

Продолжается тушение пожаров на свалках в Сквире и близ Василькова.

В Киевской области произошло возгорание еще на двух свалках.

Об этом сообщается на сайте столичного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеВ Бердичеве горит свалка (фото)

В ГСЧС отметили, что сообщения о пожарах поступили практически одновременно – в 14:48 и в 14:11, тушение пожаров продолжается.

В городе Сквира на территории ПК "Сквирское коммунальное хозяйство" работают спасатели городской 7-й Государственной пожарно-спасательной части.

В Васильковском районе, вблизи трассы Васильков - Большая Бугаевка на территории санкционированной свалки "Закрытая городская свалка" работает дежурный караул 29-й пожарно-спасательной части города Василькова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 сентября, в 09:30 возник пожар на территории несанкционированной свалки вблизи села Триполье Обуховского района.