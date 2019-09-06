В Одессе пенсионерка выпрыгнула из окна на 13 этаже

По предварительной информации, женщина совершила самоубийство из-за длительного заболевания.

В пятницу, 6 сентября, в Одессе пенсионерка совершила самоубийство, выбросившись из окна на 13-м этаже жилого дома.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, трагедия произошла в Суворовском районе города.

Читайте такжеВ центре Киева женщина разбилась насмерть, выпав с 13 этажа (фото, видео)Как отмечается, о гибели женщины, которая погибла при падении из окна многоэтажного дома, в полицию сообщили врачи «скорой».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что погибшая – 70-летняя местная жительница. По предварительным данным, женщина совершила самоубийство из-за длительного заболевания, выпрыгнув из окна своей квартиры на 13-м этаже.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесской области после ссоры с женой застрелился пенсионер.