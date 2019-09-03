Под Львовом маршрутка столкнулась с КамАЗом: травмированы более десяти человек (фото)

На момент ДТП в салоне маршрутки находилось 24 человека.

В курортном городе Моршин во Львовской области в результате столкновения маршрутного автобуса с грузовиком в больницу доставлено более десяти человек.

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Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 2 сентября около 16.45 в городе Моршин.

«Столкнулись маршрутный автобус Mercedes и грузовик КамАЗ. На момент ДТП в салоне автобуса находилось 24 человека. Предварительно, в больницу доставлены более десяти человек. Количество травмированных и их диагнозы уточняются», - говорится в сообщении.

Как сообщается в соцсетях, автобус ехал по маршруту «Трускавец - Ивано-Франковск».