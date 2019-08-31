В Одесской области фермеры в знак протеста выгрузили на трассу машину винограда

Фермеры заявили о катастрофической ситуации в отрасли, причиной чему, по их мнению, является, в частности, беспошлинный ввоз в Украину дешевого вина из Европы.

В Одесской области сегодня фермеры перекрыли трассу Одесса – Рени в знак протеста против ситуации, сложившейся в отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, порядка ста фермеров Болградского района, что на юге Одесской области, перекрыли автомобильную трассу в районе села Каракурт.

Протестующие не только беспрерывно ходили по пешеходному переходу, но и выгрузили на проезжую часть целую машину винограда.

Читайте такжеНа трассе Киев-Одесса ограничат движение из-за ремонта дороги (карта объезда)

По словам участников протестной акции, перекрытие трассы — это «предупредительный сигнал для привлечения внимания руководства страны к катастрофической ситуации в виноградарстве и виноделии Украины».

Причина, по мнению фермеров, - в беспошлинном ввозе в Украину дешевого вина из Европы, которое заполонило отечественный рынок, а также отсутствие возможности продавать свою продукцию в Россию и Европу.

Кроме того, жители Болградского района недовольны повышением в Украине минимальных цен на алкоголь. По словам болградских фермеров, они готовы продавать вино дешевле, лишь бы его покупали.

Виноградари заявили, что в случае, если их не услышат, они намерены привезти весь непроданный урожай в Одессу и Киев.