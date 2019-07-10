Виноградники просекко пополнили список объектов ЮНЕСКО (видео)
15:27, 10 июля 2019Экология
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В ЮНЕСКО отметили то, что землю на холмах обрабатывали не одно столетие.
Вино просекко - одно из самых популярных в мире / скриншот
Виноградники просекко пополнили список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Отмечается, что виноградники стали в списке уже 55-й итальянской достопримечательностью. Ее по достоинству оценили представители 21 страны.
Отметили то, что землю на холмах обрабатывали не одно столетие, чтобы добиться уникального ландшафтного дизайна, похожего на шахматную доску.
Виноград растет на крутых склонах, поэтому механизировать уход за ним просто невозможно. Урожай собирают исключительно вручную.
Вино просекко - одно из самых популярных в мире, а благодаря новому статусу – регион станет и туристической изюминкой Италии.
Виноградники просекко пополнили список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
Как сообщал УНИАН, винодельни Крыма гибнут под оккупацией России.
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