Виноградники просекко пополнили список объектов ЮНЕСКО (видео)

В ЮНЕСКО отметили то, что землю на холмах обрабатывали не одно столетие.

Виноградники просекко пополнили список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что виноградники стали в списке уже 55-й итальянской достопримечательностью. Ее по достоинству оценили представители 21 страны.

Отметили то, что землю на холмах обрабатывали не одно столетие, чтобы добиться уникального ландшафтного дизайна, похожего на шахматную доску.

Виноград растет на крутых склонах, поэтому механизировать уход за ним просто невозможно. Урожай собирают исключительно вручную.

Вино просекко - одно из самых популярных в мире, а благодаря новому статусу – регион станет и туристической изюминкой Италии.

Как сообщал УНИАН, винодельни Крыма гибнут под оккупацией России.