В Киеве на Теремках подстрелили женщину
В Киеве на Теремках женщина на улице получила огнестрельное ранение.
Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, ЧП произошло 20 августа.
В тот день в Голосеевское управление полиции обратился местный житель, который и сообщил, что его жена ранена в руку.
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Как рассказала сама потерпевшая, около 19:00 она стояла у кафе. Вдруг женщина услышала хлопок и почувствовала боль в правой руке, из которой начала течь кровь. Напуганная киевлянка сразу побежала домой, откуда и вызвали полицию и врачей.
Пострадавшую госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. В тот же вечер она поехала домой.
«Утром полицейские позвонили потерпевшей и выяснили, что женщина снова попала в больницу. По словам ее мужа, дома киевлянка заметила небольшое отверстие в животе, поэтому они снова обратились за помощью к врачам. Проведенное рентгенологическое исследование показало, что у пострадавшей в животе находится посторонний предмет. Женщину срочно прооперировали. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Изъяты вещественные доказательства направили на экспертизу», - отметили в полиции.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. За указанное преступление предусмотрено наказание - до 15 лет лишения свободы.
«Усилия полицейских направлены на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления», - добавили в полиции.
Как сообщал УНИАН, в центре Ривне 7 июля во время документирования факта ночной стрельбы в развлекательном заведении патрульному переломали нос. Полиция ставит вопрос о пересмотре графика работы заведения в ночное время.