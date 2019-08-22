В Киеве на Теремках подстрелили женщину

Полиция квалифицирует происшествие как покушение на убийство.

В Киеве на Теремках женщина на улице получила огнестрельное ранение.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, ЧП произошло 20 августа.

В тот день в Голосеевское управление полиции обратился местный житель, который и сообщил, что его жена ранена в руку.

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Как рассказала сама потерпевшая, около 19:00 она стояла у кафе. Вдруг женщина услышала хлопок и почувствовала боль в правой руке, из которой начала течь кровь. Напуганная киевлянка сразу побежала домой, откуда и вызвали полицию и врачей.

Пострадавшую госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. В тот же вечер она поехала домой.

«Утром полицейские позвонили потерпевшей и выяснили, что женщина снова попала в больницу. По словам ее мужа, дома киевлянка заметила небольшое отверстие в животе, поэтому они снова обратились за помощью к врачам. Проведенное рентгенологическое исследование показало, что у пострадавшей в животе находится посторонний предмет. Женщину срочно прооперировали. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Изъяты вещественные доказательства направили на экспертизу», - отметили в полиции.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. За указанное преступление предусмотрено наказание - до 15 лет лишения свободы.

«Усилия полицейских направлены на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления», - добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в центре Ривне 7 июля во время документирования факта ночной стрельбы в развлекательном заведении патрульному переломали нос. Полиция ставит вопрос о пересмотре графика работы заведения в ночное время.