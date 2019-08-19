Отель "Токио Стар" в Одессе, где в пожаре погибли 9 человек, по документам значился как "склад"

Во всех документах здание указано как складские помещения, и нигде не упоминается отель или место для проживания людей.

Отель "Токио Стар" в Одессе, где в результате пожара погибли девять человек, по документам был перерегистрирован из здания трамвайного депо на "складские помещения".

Об этом заявил заместитель директора департамента ГАСИ в Одесской области Игорь Черкасов, пишет "Думская".

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«Мы подняли документы и нашли пять деклараций, которые выдавала еще государственная инспекция архитектурно-строительного контроля, ликвидированная в 2014 году. Во всех декларациях указаны складские помещения, и нигде не упоминается отель или место для проживания людей», - отметил Черкасов.

По его словам, после ликвидации инспекции часть его полномочий перешла в департамент ГАСИ в Одесской области, а с 2016 года управлению ГАСК Одесского городского совета. И на протяжении этих двух лет никаких обращений или жалоб, а также заявлений о переоборудовании помещений на отель не поступало.

В свою очередь, издание уточнило, что с июня 2011-го по апрель 2014 года начальником инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Одесской области был Петр Рябоконь - действующий вице-мэр Одессы.

Он подтвердил, что декларации подавались на нежилые помещения.

"Человек приносит декларацию на нежилые помещения. Так они и были всю жизнь нежилыми помещениями. Фраз об изменении целевого назначения и реконструкции под гостиницу там не было. Когда там появился отель, я не знаю", - отметил Рябоконь.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар» произошел пожар. 9 человек погибли, 9 - госпитализированы. Сегодня стало известно, что среди погибших - ребенок и гражданка Австралии.

Правоохранители (в порядке ст. 208 УПК Украины задержали владельца отеля «Токио Стар», известного предпринимателя Вадима Черного. Ему сообщили о подозрении в преступлении по ч. 2 ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.