Некоторых жертв пожара в одесской гостинице «Токио Стар» уже опознали – судмедэксперт

В Одесском бюро судмедэкспертизы опасаются, что расследование трагедии может забуксовать и рассыпаться, а обвинят в этом экспертов.

Вскрытия девяти тел, обнаруженных после пожара в гостинице «Токио Стар», завершены, часть погибших уже опознана.

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Об этом в Facebook сообщил заведующий отделом Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Борис Яворский.

По его словам, собранные в ходе вскрытий образцы изъяты и далее будут исследоваться в лабораториях.

«Искренне благодарен коллегам – врачам, медрегистраторам и медицинским сёстрам отдела экспертизы трупов и отделения молекулярно-генетических экспертиз – за готовность прийти на помощь, несмотря на выходной день и нерабочее время, а также за оперативную и качественно сделанную работу», – заявил Яворский.

Эксперт опасается, что расследование трагедии может забуксовать, а обвинять в этом будут специалистов судмедэкспертизы.

«Не сомневаюсь, что, когда расследование по этому делу, как и по всем подобным делам в этой стране, забуксует и рассыплется, обвинять в этом будут, конечно же, именно нас, экспертов. С интересом буду ожидать этих рассуждений: фантазия обвинителей ещё никогда не подводила, они обычно не повторяются и всегда придумывают что-нибудь новенькое», – заключил он.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в гостинице «Токио Стар» произошел пожар. В результате пожара погибли девять человек, пострадали - 10, спасены - семь, эвакуированы - 136.

По данным ГСЧС, ориентировочно в гостинице находились 200 человек. По факту пожара в гостинице «Токио Стар» полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь Госбюро расследований начало расследование по факту халатности работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за которой произошел пожар в гостинице.

В ГСЧС заявили, что планировали в июле проверить «Токио Стар», но представитель Службы не был допущен к проверке из-за смены владельцем права собственности гостиницы.