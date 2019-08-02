В Одесской области на АЗС неизвестный из ружья расстрелял иномарку, ранив водителя

Инцидент произошел на автозаправке в Беляевском районе. Пострадавший доставлен в больницу. Злоумышленник скрылся.

В Одесской области на трассе Киев-Одесса сегодня, 2 августа, неизвестный злоумышленник из ружья расстрелял автомобиль на автозаправке, ранив водителя.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на автозаправке недалеко от села Нерубайское Беляевского района.

По предварительным данным, к автомобилю Mitsubishi подошел неизвестный и несколько раз выстрелил в лобовое стекло. Затем злоумышленник с места преступления скрылся.

Водитель иномарки получил ранение, он доставлен в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Также принимаются меры по установлению личности стрелявшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.