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Во Львове полиция спасла самоубийцу, который сунул стекло в рот и пытался выброситься из окна (видео)

08:46, 02 августа 2019
Происшествия
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Во Львове мужчина пытался выброситься из окна / фото facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській-області

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

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Самоубийца стоял в окне, а потом еще и разбил стекло и сунул обломок себе в рот. Патрульный Николай Зеленевич отвлек мужчину и, воспользовавшись моментом, схватил его за руку и затащил в помещение.

Сейчас спасенный мужчина находится под наблюдением врачей.

Напомним, киевские патрульные спасли мужчину, который пытался наложить на себя руки, прыгнув с Южного моста в Днепр. Инцидент произошел еще 17 июля около 10 часов утра. Патрульным поступил вызов от случайных прохожих, что на Южном мосту неизвестный перелез за ограждение и пытается совершить суицид.

После прибытия на место происшествия, полицейские выяснили, что 64-летний мужчина хотел наложить на себя руки из-за финансовых трудностей и даже написал предсмертного письма. Однако патрульным удалось приблизиться к нему и не позволить прыгнуть. Видео спасения с бодикамер опубликовали в Сети.

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Теги: #полиция#самоубийство#Львовпогода во Львове