Во Львове полиция спасла самоубийцу, который сунул стекло в рот и пытался выброситься из окна (видео)

Спасенный мужчина находится под наблюдением врачей.

Во Львове мужчина пытался выброситься из окна, но ему помешал это сделать патрульный полицейский.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

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Самоубийца стоял в окне, а потом еще и разбил стекло и сунул обломок себе в рот. Патрульный Николай Зеленевич отвлек мужчину и, воспользовавшись моментом, схватил его за руку и затащил в помещение.

Сейчас спасенный мужчина находится под наблюдением врачей.

Напомним, киевские патрульные спасли мужчину, который пытался наложить на себя руки, прыгнув с Южного моста в Днепр. Инцидент произошел еще 17 июля около 10 часов утра. Патрульным поступил вызов от случайных прохожих, что на Южном мосту неизвестный перелез за ограждение и пытается совершить суицид.

После прибытия на место происшествия, полицейские выяснили, что 64-летний мужчина хотел наложить на себя руки из-за финансовых трудностей и даже написал предсмертного письма. Однако патрульным удалось приблизиться к нему и не позволить прыгнуть. Видео спасения с бодикамер опубликовали в Сети.