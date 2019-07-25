Разбили бутылку об голову: на Оболони задержали шестерых нападавших на полицейского (видео)

Среди задержанных есть несовершеннолетние и лица с криминальным прошлым.

Столичные правоохранители задержали шестерых человек, которые могут быть причастны к нападению на полицейского на столичной Оболони.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.Там рассказали, что сотрудник отдела криминальной полиции Оболонского управления во время исполнения служебных обязанностей, стал свидетелем конфликта между группой лиц. Пытаясь урегулировать инцидент, полицейский сделал молодым людям замечание, вместо этого правонарушители набросились на него с кулаками.

"Полицейский достал пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов, однако в этот момент его сзади ударили бутылкой по голове, от чего он потерял сознание. После этого правонарушители забрали у потерпевшего оружие и сумку, в которой были личные вещи, документы и деньги", - говорится в сообщении.

Пострадавшего полицейского доставили в больницу. При отработке территории правоохранители нашли и задержали шестерых человек, которые могут быть причастны к инциденту. Среди них есть несовершеннолетние и лица с криминальным прошлым. Также найдено украденное оружие и сумка с документами.

Видео полиции

Начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 187 (Разбой) и ч. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются розыскные мероприятия для установления других лиц, причастных к преступлению, и всех обстоятельств произошедшего.