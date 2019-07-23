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В Одесской области поезд насмерть сбил 24-летнего иностранца

15:46, 23 июля 2019
Происшествия
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Поезд смертельно травмировал 24-летнего иностранца / фото ЦТС

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня утром в полицию поступила информация от медиков о том, что в Затоке под колесами товарного поезда оказался неизвестный мужчина.

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На месте происшествия следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался 24-летний иностранец, который приехал в курортный поселок на отдых.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели мужчины. Проводится расследование.

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Теги: #поезд#одещинапогода в Одессе