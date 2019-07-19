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Под стенами Верховной Рады задержали дезертира с гранатой

21:06, 19 июля 2019
Происшествия
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За несколько часов до акции под стенами Верховной Рады задержали дезертира с гранатой / фото УНИАН

В пятницу, 19 июля, полиция перешла на усиленный режим службы - из-за внеочередных парламентских выборов, которые состоятся в это воскресенье, 21 июля. И уже есть результат. Правоохранители задержали под стенами Верховной Рады мужчину с гранатой.

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Об этом корреспонденту ТСН сообщили в Национальной полиции Украины.

Человек - 1997 года рождения. У него в нагрудной сумке обнаружено самодельное взрывное устройство, состоящее из ВОГ-17 и запала УЗРГМ. Правоохранители выяснили, что он - дезертир. Остальную информацию пока что выясняют.

В нагрудной сумке обнаружено самодельное взрывное устройство / фото ТСН.иа

Отметим, что сегодня в 23:00 под стенами парламента должно состояться агитационное мероприятие одной из политических партий.

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Теги: #Верховная Рада Украиныпогода в Киеве